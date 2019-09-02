On Numara sonuçları: 2 Eylül 2019 On Numara çekilişi sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara sonuçları belli oldu. 891. hafta On Numara çekilişi Beyoğlun'daki MPİ şubesinde canlı yayında yapıldı. Haftanın sayıları arasından on tanesini doğru tahmin eden bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Bu akşamın talihlisi343.057,15 TL kazandı. MPİ tarafından yapılan açıklamaya göre şanslı kişi kuponunu Marmaris'teki bir bayiden yatırdığı öğrenildi. Bu akşamın şanslı sayıları, 2 Eylül On Numara çekilişi sonuçları detayları şu şekilde;

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI



On Numara 890'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 9, 11, 13, 18, 23, 27, 35, 36, 38, 42, 44, 47, 62, 69, 70, 71, 73, 74, 77 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 890. hafta çekilişinde 10 bilen 6 kişi, 57 bin 428 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponlardan 2'sinin Adana'nın Seyhan, diğer 2'sinin Ankara'nın Altındağ ilçelerinden diğerlerinin de Denizli'nin Merkezefendi, Ankara'nın Çankaya ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 105 kişi 2 bin 188 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 983 kişi 115 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 237 kişi 21 lira 65'şer kuruş, 6 bilen 124 bin 56 kişi 3 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 554 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 297 bin 123 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 616 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 471 lira 88 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR, İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlandı. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.Bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.