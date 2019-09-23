On Numara sonuçları belli oluyor! Milli Piyango İdaresi On Numara sonucu sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişine az bir süre kaldı. Birden 80'a kadar sıralı olan dizilmiş topların içinde 22 sayı çekilecek. Ve haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belli olacak. Canlı yayını mpi.gov.tr adresinden izleyebiliyor ve kuponunuzu anından sorgulayabiliyorsunuz.

On Numara çekilişi, Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılacak. Saat 21.15'da başlayacak çekilişi canlı yayında takip edilebilecek. Çekilişten sonra 21.30'dan sonra On Numara sonuçları aşağıdaki bağlantıdan yayınlanacak. Çekilişi sizler için takip edecek, sonuçları anından sayfamızdan paylaşacağız.

23 Eylül On Numara Sonuçları

16 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 11, 15, 26, 29, 32, 35, 44, 45, 47, 52, 56, 58, 61, 63, 65, 71, 72, 74, 76 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara 893. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 129 bin 773 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Karaman ve Tokat'ın Merkez, Mersin'in Toroslar ve İstanbul'un Beykoz ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.