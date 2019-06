On Numara sonuçları 3 Haziran 2019: On bildiler, bayram ikramiyesini kaptılar!

On numara oyununun 878. hafta çekilişi yapıldı. Pazartesi akşamları düzenlenen On Numara'da 1-80 sayıları içinden 22 sayı seçiliyor. Katılımcılar ise on bilerek büyük ikramiyeyi kazanmanın hayalini kuruyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından Ramazan Bayramı arifesinde yapılan çekilişte iki kişi on numara tutturdu. Şansını Bursa ve Mersin'deki bayilerde deneyen iki talihli, kişi başına 158.467,70 TL ikramiye kazandılar ve bayrama bunun sevinci ile girdiler. MPİ tarafından açıklanan 3 Haziran On Numara sonuçları ve detayları haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI 3 HAZİRAN 2019



KAZANDIRAN NUMARALAR: 1, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 21, 29, 31, 33, 34, 43, 50, 53, 54, 59, 65, 66, 67, 70, 79

On Numara oyununun 878. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 158 bin 467'şer lira ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Bursa'nın Gemlik ve Mersin'in Silifke ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 2 bin 608'er lira, 8 bilen 1 bin 623 kişi 130'ar lira, 7 bilen 16 bin 875 kişi 23 lira 85'er kuruş, 6 bilen 103 bin 35 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 43 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 112 bin 889 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 842 bin 81 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 530 lira kuruş aktarıldı

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

On Numara oyununda;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

Ayrıca Sayısal Loto 6/49 ve Süper Loto 6/54 oyununda (6) bilen, Şans Topu oyununda (5 + 1) bilen ve On Numara oyununda (10) bilen talihliler 400.000 TL'ye kadar olan ikramiyeleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yanı sıra Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüklerinden de alabilirler.

ON NUMARA OYNARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?