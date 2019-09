On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 30 Eylül 2019 Milli Piyango sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'nın bu akşam 895. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta bir kişinin 525 bin lira kazanmıştı. İstanbul Beyoğlu'nda yapılacak On Numara çekilişi, canlı yayında yapılacak ve internetten anlık olarak takip edilebilecek.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara'da 1-80 sayıları arasından seçilen 22 numaradan sırasıyla 10, 9, 8, 7 ve 6 bilenlere ve hiç bilmeyenlere çeşitli miktarda ikramiye veriyor. Canlı yayında yapılan On Numara çekilişi saat 21.15'te başlıyor. Çekiliş, mpi.gov.tr adresinden naklen yayınlanıyor.

30 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

895. hafta On Numara çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belirlenecek. Bununla birlikte 30 Eylül On Numara sonuçları da belli olmuş olacak. On Numara sonuçları, aşağıdaki bağlantıdan 21.30'dan sonra yayımlanıyor.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 894. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 26, 32, 42, 43, 50, 51, 58, 59, 66, 68, 71, 77 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 894. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 525 bin 483 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Çekilişte dağıtılan ikramiyelerin miktarları şöyle; 9 bilen 120 kişi 2 bin 919 lira 50'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 504 kişi 140 lira 15'er kuruş, 7 bilen 23 bin 177 kişi 21 lira 55'şer kuruş, 6 bilen 137 bin 156 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 187 bin 345 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA'DA BÜYÜK İKRAMİYE KAZANMA İHTİMALİ NEDİR?

Şans oyunları arasından büyük ikramiye kazanma ihtimali en yüksek oyun On Numara'dır. Yapılan hesaplara göre 1-80 sayıları arasında seçilen 22 numaradan on tanesi doğru bilme ihtimali: 2 milyon 546 bin 203'te 1.

ON NUMARA'DA KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.