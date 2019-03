On Numara Sonuçları Saat Kaçta Belli Oluyor? (Milli Piyango 18 Mart On Numara Sonuçları Sorgulama)

On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Bu akşam, 18 Mart Pazartesi, geçen haftadan devreden ikramiye miktarı yok. Son çekilişte iki talihli on bilerek 174 biner lira ikramiye kazanmışlardı. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde 300 bin lirayı aşacak ikramiyeyi kazanan çıkacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ KAÇTA YAPILIYOR?

Bugün 867.hafta On numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara Çekilişi Canlı İzlemek İçin TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 18 Mart Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkmış olacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını anlık olarak öğrenebilirsiniz.

On Numara Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 866. hafta kazandıran numaraları; 04, 12, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39, 41, 53, 56, 58, 59, 63, 69, 70, 74, 76, 80

On Numara 866. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 174 bin 103 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Muratpaşa ve Denizli'nin Pamukkale ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

11 Mart On Numara çekilişinde 9 bilen 78 kişi 2 bin 976 lira 55'şer kuruş, 8 bilen bin 683 kişi 138 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 404 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 107 bin 401 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 607 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 321 bin 357 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 924 bin 796 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 515 bin 857 lira 22 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 2002 yılında beri oynatılmaktadır. On Numara'da, kupon üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, on tanesini işaretlemek suretiyle çekilişe katılır. Yapılan çekilişle belirlenecek olan 22 adet sayıdan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanır.

On Numara'da istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de yani bayilerdeki makinelerden oynatılarak da katılabilirsiniz.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Haftada bir kez Pazartesi günleri yapılan On Numara çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.