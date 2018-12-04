On Parmağında On Marifet Müzisyen: "Demir"

Yirmi yıldır şarkı yazdığını ve artık zamanı geldiğini söyleyen Demir, "Artık mühendis olarak yaşayamazdım. Yıllardır ayrı kaldığım sevgiliye sarılmanın mutluluğu içindeyim" dedi.

Albüm Yedi Şarkıdan Oluşuyor

Yaşar Kekeva Plakçılık etiketiyle piyasaya çıkacak albüm, toplam 7 şarkıdan oluşuyor. Albüm yapmanın daha maliyetlive meşakkatli olduğunu, kolaya kaçmanın ise kendisine göre olmadığını dile getiren Demir, sözlerine şöyle devam etti, "Albüm çıkartmak, tekli çıkartmaya göre daha zor olabilir ama tekli de bir şarkı ile kendinizi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Başka hiçbir seneğiniz yok. Ancak albümde dinleyicilerin önüne seçenekler sunabiliyorsunuz, neyin sevileceğini kimse bilmiyor. Hiç ummadığınız bir şarkı bir anda bütün şarkıların önüne geçebiliyor. Albüm yapmak daha zor ancak bana göre dinleyiciyi kazanmak açısından daha garantili. Razıyım Gel albümünde bulunan bütün parçaların söz ve besteleri bana ait. Albümde Türkiye'nin sayılı gitaristlerinden Doruk Okuyucu ile çalıştım. İki şarkının aranjesi kendisine aittir. Çarem ve Tutamıyor Gönül Kendini şarkılarının aranjeleri ise yakın dostum ve çok iyi müzisyen Kemal Eren'in.Renkli Pervane şarkım ise Sunay Ersoy ve Taner Ersoy tarafından yapıldı."

İçimden Geldiği Gibi

Dinlemekten hoşlandığı tarzda şarkılar yazdığının altını çizen Demir, albümün ilk klibi sonbaharınhüznünü yansıtan ve albüme adını veren Razıyım Gel şarkısına Mustafa Şen tarafından çekildiğini sözlerine ekledi. Demir, "Ben sevdiğim şarkıları yazıyorum. İçimden dökülen kar taneleri onlar. Bestelerim de samimiyet ve naiflik ön plana çıkıyor. Besteci olmasaydım albüme cesaret edemezdim, benim gücüm şarkılarımdadır. İlk klibimizi albüme adını veren Razıyım Gel parçasına çektik. Ancak albümün çıkış parçası, Razıyım Gel gibi görünse de asıl etki Renkli Pervane şarkısı olacak gibi duruyor. İkinci klibi de bu şarkıya çekilecek. Albümüm 6 Aralık'ta piyasaya çıkıyor. Bol dinlenmesi ve sevilmesi dileğiyle" diye konuştu.