On Yılda 169 Park

Mamaklıların yaşam kalitesini arttıran çalışmalara imza atan Mamak Belediyesi, vatandaşların daha keyifli vakit geçirebileceği yeni nesil oyun gruplarının yer aldığı çok sayıda modern parkı Mamak'a kazandırdı.Gerçekleştirdiği yeşil alan çalışmaları ile son on yıla damga vuran belediye insana dokunan yatırım ve projelerle göz doldurarak, 2009 yılında 192 olan park sayısını 361'e çıkardı. İlçenin yeşil dokusunu da güçlendirecek çalışmalara imza atan Mamak Belediyesi, 6,56 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını da 8,89 metrekareye çıkardı. Yeşil alan miktarının bir kentin modernliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mamak'ta, yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarını ciddi miktarda arttırdık. Mamak'ımızın her köşesini vatandaşlarımızın dinlendiği, stres attığı, insanların nefes aldığı mekanları hayata geçirdik. On yılda hizmete sunduğumuz parklarda bu düşüncenin bir tezahürü" dedi.Hem çocuklar hem yetişkinler içinİçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ile yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu parklarla mahallelere nefes aldıran Mamak Belediyesi, on yılda 169 parkı Mamaklıların hizmetine sundu, 205 parkın da revizesini yaptı. 450 adet çocuk oyun grubunun montajını yapan belediye, ilçeye 1800 fitness alanı kazandırarak, Mamak'ı parkı ve yeşili bol bir ilçe yapma hedefiyle çalışmalarına yön veriyor. - ANKARA