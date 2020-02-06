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Önalan'ın ilk icraatı Diyarbakır annelerini ziyaret etmek oldu

Birlik Vakfı Malatya Şube Kadın Kurulu Başkanlığına getiren Ferhunde Gürcü Önalan'ın ilk icraatı Diyarbakır annelerini ziyaret etmek oldu.

06.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:30Önalan'ın ilk icraatı Diyarbakır annelerini ziyaret etmek oldu
Birlik Vakfı Şube Kadın Kurulu Başkanlığına getiren Ferhunde Gürcü Önalan'ın ilk icraatı annelerini ziyaret etmek oldu.

Birlik Vakfı Malatya Şube Kadın Kurulu Başkanı Arzu Şavluk'un Birlik Vakfı kongresinde oluşturulan yeni yönetim kuruluna katılmasından dolayı boşalan Kadın Kurul Başkanlığına İş İnsanı Ferhunde Gürcü Önalan getirildi.

Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Önalan, göreve iddialı başladı. Kadın Kurul Başkanı olarak göreve başlayan Ferhunde Gürcü Önalan ilk çalışmasını, Diyarbakır'da gerçekleştirdi. Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şavluk ve Ferhunde Gürcü Önalan öncülüğünde bir grup kadın, Diyarbakır HDP binası önünde eylem yaparak evlatlarının dönüşünü bekleyen mağdur aileleri ziyaret etti. Yanınızdayız mesajı verdi.

Birlik Vakfı Kadın Kurulu, geçtiğimiz hafta da 6,8 şiddetindeki Elazığ Sivrice ilçe merkezli depremden zarar gören depremzede vatandaşlara ulaşmak için Kiltepe Mahallesinde, toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. - MALATYA

Diyarbakır, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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