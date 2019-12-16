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Onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyü Yumrutaş mezrasında, ücretli öğretmenlik yapan Özlem Karahan (27), 3 yıl önce boşaltılan 1 derslikli köy okulunu temizleyip, kendi imkanlarıyla tamir ettikten sonra anaokuluna dönüştürdü.

16.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:30Onardığı eski köy okulunda miniklere eğitim veriyor

HAKKARİ'nin ilçesinin Demirkonak köyü mezrasında, ücretli öğretmenlik yapan Özlem Karahan (27), 3 yıl önce boşaltılan 1 derslikli köy okulunu temizleyip, kendi imkanlarıyla tamir ettikten sonra anaokuluna dönüştürdü. Özlem öğretmen, 27 öğrenciye eğitim veriyor.

Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan Özlem Karahan, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Demirkonak köyüne bağlı Yumrutaş mezrasında ücretli öğretmenlik yapıyor. Karahan, 3 yıl önce boşaltılan ve öğrencileri taşımalı olarak yakındaki bir ortaokula gönderilen tek katlı, 1 derslikli okulun onarımı için kolları sıvadı. Okulu köydeki kadınların da yardımıyla temizledi. Kendi imkanlarıyla boya badana yaptı. Kırık camları yenileten, evinden getirdiği halı ve kilimler ile beton zemini kapatan Karahan ayrıca dersliğe yine evinden getirdiği oyuncakları koydu. Ardından da mezradaki 27 minik öğrenciye okulun kapılarını açtı. Minik öğrenciler, kendileri için büyük fedakarlıklara katlanan Özlem öğretmene teşekkür ederken, velilerden Naşide Akbaş, "Çocuklarımız anaokulu sayesinde ders yapacak. Bir anne olarak çok mutluyum. En azında çocuklarımız eğitim alacak. Çocuklarımız en azından arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuracaklarını öğrenebilecekler" dedi.

Davut Somali de, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özlem öğretmenin katkılarıyla köyümüze anaokulu açıldı. Bir veli olarak çok mutluyum. Belki bu çocukların içinden doktor, öğretmen, avukat ve mühendis çıkar. Anaokulun açılmasına katısı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



Hakkari Üniversitesi, Yüksekova, Yumrutaş, Güncel

Kaynak: DHA

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