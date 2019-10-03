Haberler » Güncel » Haber

Onarılan mescit yeniden ibadete açıldı

Bafra ilçesinde onarımı tamamlanan Kızılırmak Sanayi Sitesi Mescidi'nin açılışı yapıldı.

03.10.2019 16:40Onarılan mescit yeniden ibadete açıldı
Bafra ilçesinde onarımı tamamlanan Kızılırmak Sanayi Sitesi Mescidi'nin açılışı yapıldı.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, Bafra Müftülüğü Şube Müdürü Şafak Çatal, Mescit İmamı İsa Beldağlı ve sanayi sitesi esnafının katılımı ile onarılan mescidin açılışı gerçekleştirildi.
İlçe Müftüsü Necmettin Kayar hayırseverlere teşekkür etti.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç da, "Burada kimin hizmeti ve emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun." dedi.
Açılışından ardından yemek ikramında bulunuldu.

Kızılırmak, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:21 Mahalle sakinlerini taziye yemeği külfetinden kurtardılar
20:20 Anayasa Mahkemesinin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı
20:20 Trump'tan Çin'e 'Ukrayna Krizi' uyarısı
20:19 Arnavutköy'de yolcu otobüsüne çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
20:19 İçişleri bakanı soylu, alman ve fransız mevkidaşları ile görüştü -2
20:17 Lösemi hastası ertuğrul berk, hayatını kaybetti
20:17 İzmir ikçü'lü öğrencilerden diyarbakır'daki annelere destek