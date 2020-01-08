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Onat Kutlar Kadıköy'de anılacak

Kadıköy Belediyesi, şair yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla "Onat Kutlar Bir Şenliktir" adlı anma programı düzenleyecek.

08.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:44Onat Kutlar Kadıköy'de anılacak
Kadıköy Belediyesi, şair yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar'ın vefatının 25. yılı dolayısıyla "Onat Kutlar Bir Şenliktir" adlı anma programı düzenleyecek.
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek programda Hülya Uçansu, Adnan Özyalçıner ve Türk Sinematek Derneği kurucularından Cevat Çapan konuşma yapacak.
Sanatçı Genco Erkal'ın Onat Kutlar'ın eserlerinden bölümler okuyacağı etkinlik piyanist İdil Biret'in vereceği resitalle son bulacak.
Ücretsiz etkinliğe katılım için davetiyeler Süreyya Operası gişesinden temin edilebiliyor.

Kadıköy Belediyesi, Hülya Uçansu, Onat Kutlar, Güncel

Kaynak: AA

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