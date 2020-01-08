Haberler » Güncel » Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor - Haber

Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor

Şair, yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar ölümünün 25. Yılında Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği "Onat Kutlar Bir Şenliktir" adlı programla anılıyor.

08.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:02 Onat Kutlar Kadıköy'de anılıyor
Şair, yazar, sinema eleştirmeni Onat Kutlar ölümünün 25. Yılında Belediyesi'nin düzenlediği "Onat Kutlar Bir Şenliktir" adlı programla anılıyor. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenen anma programı 12 Ocak Pazar, saat 20.00'de.

11 Ocak 1995'te uğradığı bombalı saldırı sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar, sinema eleştirmeni ve Türk Sinematek Derneği kurucularından Onat Kutlar anısına düzenlenen gece Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın açılış konuşmasıyla başlayacak. "Onat Kutlar Bir Şenliktir" anma programında Hülya Uçansu, Adnan Özyalçıner, Türk Sinematek Derneği kurucularından Cevat Çapan konuşma yapacak ve sanatçı Genco Erkal Kutlar'ın eserlerinden bölümler okuyacak. Zeynep Oral ile Selçuk Metin'in hazırladığı; Zeynep Oral ve Cem Davran'ın sunuculuğunu yaptığı gece piyanist İdil Biret'in vereceği resitalle son bulacak.

Ücretsiz düzenlenen geceye katılım için davetiyeler Süreyya Operası gişesinden temin edilebilir. - İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi, Onat Kutlar, Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:14   Yozgat'ta bin 500 kişiye arabaşı ikram edildi - Haber
14:14   Lüleburgaz'da metruk ev yangını - Haber
14:14   Vali Sezer, Silah İhtisas OSB'yi ziyaret etti - Haber
14:14   TİKA, Pakistan'ın en eski aşçılık okulunun mutfaklarını yeniledi - Haber
14:12   Bursa'da 'Seri yargılama usulü'nde ilk karar alkollü sürücüye çıktı - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
8.01.2020 14:16:06