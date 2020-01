Onat Kutlar, ölümünün 25. yılında İstanbul'da anıldı

Şair, yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar, ölümünün 25. yılında Kadıköy 'de anıldı.Süreyya Operasında gerçekleştirilen "Onat Kutlar Bir Şenliktir" adlı programı sunan Zeynep Oral ile Cem Davran, Kutlar'ın hayatına ve eserlerine ilişkin bilgiler aktardı.Açılışta konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kutlar'ın sadece bir yazar ve şair olmadığını, aynı zamanda edebiyat ve sinema gibi alanlarda pek çok projeye de imza attığını söyledi.Onat Kutlar'ın tam bir kültür adamı olduğunu vurgulayan Odabaşı, "Onat Kutlar'ın mirası, insanımızın dört bir koldan kuşatıldığı bugün her zamankinden daha değerlidir bizim için. Onat Kutlar, aynı adı taşıyan şiirinde 'Ne kalacak bizden geriye?' diye sorar. Bize düşen şimdi bu salonda sevgili Onat Kutlar'a 'İnsan kaldı, şiir kaldı, aşk kaldı, umut kaldı.' diye seslenmek olacaktır." ifadesini kullandı."Olgun bir usta çıkmıştı karşımıza"Kutlar'ın fotoğraflarından ve konuşmalarından oluşan filmin de izlendiği etkinlikte Türk Sinematek Derneği kurucularından Cevat Çapan da konuşma yaptı.Onat Kutlar'ı 23 yaşında yazdığı İshak isimli kitabıyla tanıdığını belirten Çapan, "Birdenbire olgun bir yazar bizi karşıladı. Kimse 'Ne kadar genç bir yazar bu, ne kadar acemice yazılmış bu kitap ve öyküler.' diyemedi. Olgun bir usta çıkmıştı karşımıza." dedi.Çapan, Kutlar'ın hayatına ve çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, kendisinin saygı duyulan ve sevilen bir yazar olarak benimsendiğini sözlerine ekledi.Daha sonra Genco Erkal, Kutlar'ın "Yeter ki kararmasın" eserinde yer alan şiirlerinden ve mektuplarından bir seçkiyi seslendirdi."Onat Kutlar'ın bütün yazdıkları bir insan ve öykü sarmalıdır"Yazar Adnan Özyalçıner ise Kutlar'ın her şeyden önce bir anlatıcı olduğunu, yazdığı her metnin kendi başına bir anlatı olduğunu söyledi.Onat Kutlar'ın metinlerinin her sözcüğü ve her cümlesinin de ayrı bir öyküye yol açtığını vurgulayan Özyalçıner, şunları kaydetti:"Onat Kutlar'ın bütün yazdıkları bir insan ve öykü sarmalıdır. Bugünlerde bir pastanede otururken kapının yavaşça açılıp içeriye Onat'ın gülümseyerek girdiğini gördüğünüzde hiç şaşırmayın. Küçük bir sinemada film izlerden yanı başınızdaki koltukta o oturacak, bir kitaba dalmışken karşınızda yine onu bulacaksınız."Hülya Uçansu ise 4 yıl önce 80. yaş günü için Onat Kutlar'ın dostlarından yazılar isteyerek "Onat Kutlar'a Mektup Var" isimli eseri hazırladıklarını anımsattı.Kitap için kendisinin bir metin kaleme almadığını belirten Uçansu, ölümünün 25. yılında Kutlar'a hitaben yazdığı mektubunu okudu.Program İdil Biret'in "Kromatik Fantezi ve Füg", "Mazurka" ve "Andante Spianato ve Büyük Polonez" eserlerini çaldığı piyano resitaliyle sona erdi.