Haberler » Güncel » Onazi: 'Hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı' - Haber

Onazi: "Hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı"

Trabzonspor formasını yaklaşık 1 yıl sonra yeniden giymeye başlayan Ogenyi Onazi, UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre'nin Basel takımı karşısında beklemedikleri bir sonuçla ayrılmalarına rağmen dün gecenin kendisini için özel bir gün olduğunu söyledi.

13.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:35Onazi:
formasını yaklaşık 1 yıl sonra yeniden giymeye başlayan Ogenyi Onazi, UEFA Avrupa Ligi'nde 'nin takımı karşısında beklemedikleri bir sonuçla ayrılmalarına rağmen dün gecenin kendisini için özel bir gün olduğunu söyledi.
Son olarak 23 Aralık 2018 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan maçta aşil tendonu kopan 26 yaşındaki futbolcu Ogenyi Onazi, uzun süredir takımla idmanlara çıkıyordu. Fizik eksiğini büyük ölçüde kapatan tecrübeli oyuncu, tam 354 gün sonra ilk on birde görev aldı. Sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen iyi bir performans sergileyen Nijeryalı futbolcu, 51 dakika sahada kaldı.
Basel takımı karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyetin bekledikleri bir sonuç olmadığını belirten Onazi, "Dün akşamki oyun beklediğimiz bir sonuç değildi ama benim için özel bir gündü. Bugüne kadar benimle ilgilenen sağlık ekibine, hocama teşekkürlerimi sunuyorum. En önemlisi benim sürekli arkamda duran taraftarlara. Şimdi benim takımıma hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı. Yanyana" diyerek kendisine ait sosyal medya hesabından kendisine yaşadığı zorlu süreçte destek olanlara teşekkürlerini sundu.
(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, İsviçre, Basel, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10 Zonguldak kaçak ocakta ölen afgan gencin cenazesi ailesine teslim edildi - Haber
18:10 SETA'da "İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları" paneli - Haber
18:09 Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Haber
18:08 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' (2) - Haber
18:08 Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13.12.2019 18:11:21