29.06.2019 22:45
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Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı, şampiyonluk mesajı verdi

- Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı, şampiyonluk mesajı verdiTRABZON - Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ogenyi Onazi, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın doğum gününü kutlayarak şampiyonluk mesajı verdi.

- Onazi, Ünal Karaman 'ın doğum gününü kutladı, şampiyonluk mesajı verdi
TRABZON - Trabzonspor 'un yıldız futbolcusu Ogenyi Onazi, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın doğum gününü kutlayarak şampiyonluk mesajı verdi.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Onazi, kendini yeni sezon öncesi hazır hale getirmek için çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde sürdürüyor. Yaptığı antrenman sırasında Onazi, sosyal medya hesabından Ünal Karaman ile görüntüsünü paylaşarak, 53 yaşına giren tecrübeli teknik adamın doğum gününü kutladı ve şampiyonluk mesajı verdi. Başarılı oyuncu, "Doğum günün kutlu olsun hocam. İnşallah şampiyon Trabzon. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullanırken, Ünal Karaman ise oyuncusuna teşekkür ederek, 'inşallah' yanıtını verdi.Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı, şampiyonluk mesajı verdi
Kaynak: İHA
Trabzonspor , Ünal Karaman , Spor

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