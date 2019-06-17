17.06.2019 11:55
Haberler»Güncel » Haber

Önce 3 ağaca çarptı, ardından park halindeki araca

Önce 3 ağaca çarptı, ardından park halindeki araca

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce 3 ağaca, ardından da park halindeki araca çarptı.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce 3 ağaca, ardından da park halindeki araca çarptı. Sürücü takla atarak durabilen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay merkez Nilüfer'e bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 16 NG 997 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan Ali A, viraja gireceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan sürücü Gökhan Ali A, önce yol kenarındaki 3 ağaca, ardından ise park halindeki 16 TAK 72 plakalı araca çarptı. Takla atarak durabilen aracın sürücüsü Gökhan Ali A. hurdaya dönen otomobilinden burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücünün kazada yara almadan kurtulması gönüllere su serperken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:19 Eski Danıştay Üyesi Dinç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
12:19 ESKİŞEHİR UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, OĞLUNU GÖREN ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ
12:19 İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA
12:19 GAZİANTEP 'NOHUT DÜRÜM' DÜNYAYA AÇILIYOR
12:19 İSTANBUL- FATİHTE İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA
12:18 Farklı köpek ırkları Nilüfer'de buluştu
12:18 Babalara "pırlanta" gibi hediye