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Önce ağaca ardından otomobile çarptı

Önce ağaca ardından otomobile çarptıKonya'da yoldan çıkan otomobil önce ağaca sonrada park halindeki otomobile çarptı.

23.08.2019 21:38
Önce ağaca ardından otomobile çarptı

Önce ağaca ardından otomobile çarptı

Konya'da yoldan çıkan otomobil önce ağaca sonrada park halindeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Edipoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırım üzerindeki ağaca ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Önce ağaca ardından otomobile çarptı

Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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