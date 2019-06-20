20.06.2019 12:23
Haberler»Güncel»Haber

Önce anahtarını sonra aracı çaldılar

Önce anahtarını sonra aracı çaldılar

Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdikleri evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Gaziantep'te hırsızlık amacıyla girdikleri evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan E.U, B.U, A.B, H.Ö. ve K.K, R.D'nin merkezŞahinbeyilçesiEsentepe Mahallesi'ndeki evine girip cüzdan, cep telefonu ve araba anahtarını çalıp kaçtı.
Anahtarını aldıkları R.D'ye ait hafif ticari aracı da çalan zanlılar, 4 saat sonraDumlupınarMahallesi'nde aynı model ve renkteki başka bir aracın plakasını söküp bu araca taktı.
Kent merkezinde iki günde araçla yaklaşık 500 kilometre yol kateden zanlılar, pikniğe gidip arkadaşlarını da gezdirdi.
İlEmniyet MüdürlüğüAsayiş Şubesi OtoHırsızlık Büro Amirliğiekipleri, mağdurların başvurusu üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Plaka tanıma sistemi üzerinden takip başlatan ekipler, yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonucu zanlıları yaya olarakDüztepeMahallesi'nde yakaladı.
Çalıntı araç, boş arazide aküsü sökülmüş halde bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Şahinbey,Esentepe Mahallesi,Gaziantep,Güncel

Son Dakika Haberleri
13:35Freni boşalan kamyonun çarptığı elektrik direği yıkıldı
13:35Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 13 ölü
13:35Klimalardaki gizli tehlike
13:35BİTLİS Van Gölü Ekspresi ile keyifli yolculuk
13:35Gıda, içecekler ve tütün dahilindeki satınalma gücü paritesi açıklandı
13:35Kazakistan elektrik üretiminde yenilenebilirin payını artıracak
13:35İSTANBUL'DA DHKP-C TÜRKİYE SORUMLUSUNUN YAKALANDIĞI OPERASYON KAMERADA (1)