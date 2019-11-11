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Önce aracından attığı kağıtta, sonra evinde esrar ele geçirildi

EDİRNE'de polis tarafından durdurulan aracından attığı kağıttan 3,42 gram esrar çıkan M.Ö.'nün evinde de 1 kilo 464 gram esrar ve 48,86 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

11.11.2019 18:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:07Önce aracından attığı kağıtta, sonra evinde esrar ele geçirildi

EDİRNE'de polis tarafından durdurulan aracından attığı kağıttan 3,42 gram esrar çıkan M.Ö.'nün evinde de 1 kilo 464 gram esrar ve 48,86 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları aracından atılan kağıt parçasında 3,42 gram esrar buldu. Araçta bulunan M.Ö., polise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ve evinde bir miktar daha uyuşturucu bulunduğunu söyledi. M.Ö., gözaltına alınırken, polis, evde yaptığı aramada 1 kilo 364 gram esrar ve 48,86 gram hintkeneviri tohumu ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Kenevir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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