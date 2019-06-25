25.06.2019 08:35
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Önce arkadaşını, sonra da kendini vurdu

Önce arkadaşını, sonra da kendini vurdu

Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını silahla vurduktan sonra bıçaklayan genç, daha sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını silahla vurduktan sonra bıçaklayan genç, daha sonra silahı başına dayayarak intihar etti. Olayda bir kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Ateş (17) ve Ersin Ş. (16) aralarında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyümesiyle Ersin Ş., yanında getirdiği silah ve bıçakla Emirhan Ateş'i göğsünden ve kafasından vurduktan sonra karnından bıçakladı. Arkadaşının silah ve bıçak darbelerini alan Ateş ise olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşının öldüğünü gören Ersin Ş. ise silahı başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Ersin Ş., Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine tedavi altına alınırken, Ateş'in naaşı ise otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayı duyan gençlerin yakınları ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine akın etti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Afyon , 3. Sayfa

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