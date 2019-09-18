Haberler » 3. Sayfa » Haber

Önce ateş açtı, sonra böyle kaçtı...Gazeteciye silahlı saldırı kamerada

Önce ateş açtı, sonra böyle kaçtı.

18.09.2019 03:06
Önce ateş açtı, sonra böyle kaçtı...Gazeteciye silahlı saldırı kamerada
RİZE - Rize'de gazetecilik yapan Gençağa Karafazlı, kendisine ait işletmede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, Rize merkezde saat 17.45 sularında meydana geldi. Rize'de gazetecilik yapan Gençağa Karafazlı, kendisine ait özel bir işletmede arkadaşlarıyla oturduğu sırada içeriye giren Ş.A. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın silahını çıkarttığı sırada Karafazlı'nın eli ile silaha vurması sonucu silahtan çıkan 6 kurşundan sadece 2'si bacaklarına isabet etti. Saldırgan işletmenin önünde beklediği güvenlik kameralarına yansıyan ticari taksiye binerek uzaklaştı. Kaçarken panik yapan saldırgan Ş.A., elindeki silahı olay yerinde düşürdü. Karafazlı olay yerinden kızına ait araçla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Karafazlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Silahlı saldırı anı anbean işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan Ş.A.'nın geçmişte işletmede çıkardığı bir tartışmadan dolayı ötürü işletmeden kovulduğu öğrenildi.
Önce ateş açtı, sonra böyle kaçtı...Gazeteciye silahlı saldırı kamerada

Gençağa Karafazlı, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
05:30 Başkent'te şüpheli çanta alarmı
05:28 Başkent'te şüpheli çanta alarmı
04:54 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın dorsesi alev alev yandı
04:47 Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırın dorsesi alev alev yandı
04:01 Sarıyer'de Kazakistanlı kadının şüpheli ölümü
03:46 4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı...Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet...
03:41 4 ayrı sokakta 4 ayrı silahlı saldırı...Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet...