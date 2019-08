Önce babası, şimdi annesi can oldu

ANTALYA'da, doğuştan kronik böbrek yetmezliği hastası olan grafik tasarımcısı Alp Güngör (27), önce babasından, ardından da annesinden yapılan nakille hayata tutundu.Kronik böbrek rahatsızlığıyla dünyaya gelen Alp Güngör, 17 yaşına kadar ilaç tedavisi gördü. Böbreklerinin işlevini yitirmesi üzerine Güngör'e, İstanbul 'da babası Güner Güngör'ün (61) bir böbreği nakledildi. 9 yıl sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren, bu süreçte İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni bitirip mastırını da Avustralya'da yapan grafik tasarımcısı Alp Güngör'ün böbreği, geçen yıl fonksiyonlarını yerine getiremez hale geldi. Alp Güngör, nakil için bu kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Güngör Alp'e, 15 gün önce annesi Nesrin Güngör'ün (61) bir böbreği nakledildi.'SU İÇMEYİ ÖZLEDİM'Alp Güngör, ilk nakil böbreğinin 9 yıl sağlıklı yaşamasını sağladığını anlatarak, "O süreçte gayet rahat bir yaşam sürdüm. Geçen yıl nakil olan böbreğim attı. İkinci kez nakil olmak zorunda kaldım. Şu ana kadar her şey yolunda görünüyor. Diyalize girdiğim dönemde yemek kısıtlaması vardı. Ama en çok su içmeyi özledim" dedi.TEK BÖBREKLE TÜRKİYE VE DÜNYA İKİNCİSİ OLDUOğlunun diyalize girmemesi için bir böbreğini veren baba Güner Güngör, "Oğlumun böbrekleri tamamen fonksiyonunu kaybedince diyalize girmeden, diğer organlarının da zarar görmemesi için bir böbreğimi verdim. Bu böbreği 9 yıl taşıdı. Hayatını konforlu bir şekilde devam ettirdi. Dokuzuncu yılında nakil böbreğini kaybetti. Bir yıl önce de diyalize girmeye başladı. Doktorların da tavsiyesiyle bu süreyi daha fazla uzatmayıp, annesinden bir böbrek daha aldı. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. İnşallah bu böbreği daha uzun süre kullanır. Yaklaşık 11 yıldır veteran sporcuyum, tek böbrekle yaşıyorum. Dünya ve Avrupa ikinciliğim var, 100 metre koşucusuyum, hala koşuyorum. Tek böbrekle yaşamanın hiç bir eksikliğini görmedim. Sevdiklerinize canlıdan böbreğinizi verin. Hiçbir zararı yok. Bağışçı olmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.CANLIDAN VE KADAVRADAN BAĞIŞA İHTİYAÇ VARAnne Nesrin Güngör de, "Oğlum babasından aldığı böbreği 9 yıl taşıdı. Diyalizdeki hastaların ne kadar acı çektiğini ben ve diyalize girenler bilir. Oğluma bir böbreğimi verip, onu bu acılarından kurtarmak istedim. Her şey yoluna girdi, çok mutluyum. Ne olur herkes yakınlarına böbrek bağışında bulunsun. Canlıdan ve kadavradan bağışa çok insanın ihtiyacı var. Lütfen bağış yapıp onları kurtaralım. Kaliteli bir yaşam sürmeleri için çabamız olsun" dedi.