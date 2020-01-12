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Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı

Çorum'da kocası tarafından karnından ve sırtından bıçaklanan kadın, polise verdiği ilk ifadesinde mutfakta bıçağın üstüne düştüğünü söyledi. Ardından ifadesini değiştiren kadın kocasının kendisini bıçakladığını itiraf etti. Ameliyata alınan talihsiz kadının hayati tehlikesi bulunuyor.

12.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:47

Çorum'da, tartıştığı eşi Adil Avcıoğlu'nun (51) karnı ile sırtından bıçakladığı Evrim Avcıoğlu (41), ağır yaralandı. Avcıoğlu, hastanede ameliyata alınmadan, polise verdiği ifadede, önce mutfakta bıçağın üstüne düştüğünü söyledi daha sonra eşi tarafından bıçaklandığını itiraf etti. Gözaltına alınan Adil Avcıoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, dün akşam, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Evrim- Adil Avcıoğlu çifti arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Adil Avcıoğlu, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin karnı ile sırtına sapladı.

ÇIĞLIKLAR ÜZERİNE KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

Kadının çığlıklarını duyan komşuları, polise verdi. İhbar üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Evrim Avcıoğlu'nu ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

TUTUKLANDI

Ameliyata alınan Avcıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Evrim Avcıoğlu'nun, ameliyat öncesi polislere, ilk önce mutfakta bıçağın üstüne düştüğünü söylediği daha sonra eşi tarafından bıçaklandığını itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Adil Avcıoğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avcıoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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