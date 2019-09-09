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Önce bıçakladı, sonra silahla ayağından vurdu, ardından da darp etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki husumetlinin arasındaki kavgada kan aktı.

09.09.2019 11:54 Önce bıçakladı, sonra silahla ayağından vurdu, ardından da darp etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki husumetlinin arasındaki kavgada kan aktı.

Gemlik ilçesinden İnegöl'de bulunan bir sunta fabrikasına kereste getiren ve aralarında daha önce husumet bulunan Ersin E. ile Erol S, fabrikanın girişinde karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Ersin E. önce Erol S'yi bıçakladı, daha sonra silahla ayağından vurdu. Bununla da yetinmeyen şahıs, Erol S'yi darp ederek, geldiği kamyonete binip kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Erol S. hastaneye kaldırılırken, jandarma firar eden zanlıyı arıyor. - BURSA

İnegöl, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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