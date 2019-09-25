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Önce camdan sarkan kadının elini tuttu, sonra makas atarak canını tehlikeye attı

Önce camdan sarkan kadının elini tuttu, sonra makas atarak canını tehlikeye attıİSTANBUL - İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.

25.09.2019 10:33
Önce camdan sarkan kadının elini tuttu, sonra makas atarak canını tehlikeye attı
İSTANBUL - İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.
Motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından çekilen görüntüler Unkapanı Köprüsü üzerinde kaydedildi. Aksaray yönünden Taksim yönüne Unkapanı Köprüsü üzerinde hareket eden bir motosiklet sürücüsü önce ticari taksinin camından sarkan kadının elini tuttu. Motosiklet sürücüsünün tehlikeleri hareketleri bununla da son bulmadı. Trafikte bir süre seyir eden sürücü, motosikleti ile zaman zaman tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Motosiklet sürücüsü daha sonra ise hızlı bir şekilde makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
Önce camdan sarkan kadının elini tuttu, sonra makas atarak canını tehlikeye attı

Motosiklet, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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