Önce Çocuklara, Sonra Kadınlara Jest Yaptı

Bursaspor 'un maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu zaman zaman farklı faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Merkezi İstanbul 'da bulunan Optimum Teknolojik Hizmetler firması, Bursaspor Kulübü'nden 2 yıllık loca kiralayarak, mekanı Bursa ofisi yaptı. Isıtma sistemleri, tv sistemleri, internet, elektrik, su, wc gibi bir çok imkanın bulunduğu locada firma, hafta sonları ise maç keyfi yaşatıyor. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü sebebiyle önce çocukları locada ağırlayan Optimum Teknolojik Hizmetler, aynı zamanda çocuklara Bursaspor sevgisini aşılıyor. Çocukların Bursaspor maçındaki mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Yurt dışına kurduğu güvenlik sistemleri ile dikkat çeken Optimum Teknolojik Hizmetler firması, dün ise locada 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü sebebiyle kadınları ağırladı. Bursaspor'un Antalyaspor ile oynadığı maçı izleyen kadınlar, Bursaspor'un mağlubiyeti ile büyük üzüntü yaşadı.

Önce çocukları, ardından ise kadınları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, "Bursaspor bizim takımımız. Locayı kiralayarak hem kulübümüze katkı sağlamayı hedefledik, hem de böylesine güzel bir yeri ofis olarak kullanıyoruz. Bursaspor aşkını çocuklara iyi işlemek istiyoruz. Bu yüzden 20 Kasım Çocuk Hakları Gününde burada çocuklarımızı ağırladık. Antalyaspor maçında ise kadınlarımızı ağırladık. Haftaya şehit ailelerimiz ile buluşacağız" dedi.