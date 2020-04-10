Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sokak hayvanlarının beslenme alanları Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında önce dezenfekte edildi, daha sonra dezenfekte edilen alanlara sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

10.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:35
Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar
Kütahya 'nın Aslanapa ilçesinde sokak hayvanlarının beslenme alanları Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında önce dezenfekte edildi, daha sonra dezenfekte edilen alanlara sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın "Sokak Hayvanları" emirleri gereği, Kaymakamlığımız koordinesinde Aslanapa Belediye Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğiyle sokak hayvanlarına ait beslenme odakları önce dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen odaklara görevlilerimiz tarafından yiyecek bırakıldı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Aslanapa, Kütahya, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Haberler ›› Yaşam ››Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:29: Özel çocuklarla ilgili karar yayımlandı - Haberler 11:28: New York'ta koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar kazılıyor - Haberler 11:24: Marmaris'ten temin ettikleri uyuşturucu Datça'da satan 3 şüpheli yakalandı - Haberler 11:23: Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız" - Haberler 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek