Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sokak hayvanlarının beslenme alanları Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında önce dezenfekte edildi, daha sonra dezenfekte edilen alanlara sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.
10.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:35
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın "Sokak Hayvanları" emirleri gereği, Kaymakamlığımız koordinesinde Aslanapa Belediye Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğiyle sokak hayvanlarına ait beslenme odakları önce dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen odaklara görevlilerimiz tarafından yiyecek bırakıldı" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler: Koronavirüs, Aslanapa, Kütahya, Yaşam