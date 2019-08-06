Haberler» Güncel» Haber

Önce eski eşini sonra kendini vurdu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde boşandığı eşini evinin önünde vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.

06.08.2019 12:30 Önce eski eşini sonra kendini vurdu
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde boşandığı eşini evinin önünde vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarından Sorgun Karşıyaka Mahallesi sebze hali yakınlarında meydana geldi. Olayda, K.T. (45) isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi, N.T.'nin (43) evinin önüne geldi. K.T. işe gitmek için evden çıkan N.T.'yi görünce yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Kurşunun isabet ettiği N.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan vatandaşların olay yerine geldiğini gören K.T. olay yerinden kaçıp, Ahmet Uslu Dutluk Parkına giderek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri her 2 şahsın da öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT

Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:25   Şemsi Denizer mezarı başında anıldı
13:25   "Yeşil Altın"da hasat dönemi başladı
13:24   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: S-400 tercihi stratejik değil, ticari
13:24   İhtiyaç sahibi ailelere 'kapıya teslim' sıcak yemek
13:23   Eşini öldürüp intihar etti
13:23   İçişleri Bakanlığından STK'ler ile iş birliği kamu spotu
13:23   NATO ABD'nin örgütten ayrılmayacağından emin