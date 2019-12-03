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Önce "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis operasyonunda yakalanacağını anlayınca önce "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu.

03.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:23Önce
'nin ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis operasyonunda yakalanacağını anlayınca önce "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu.

Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım tarihinde meydana gelen iki ayrı gasp olayının şüphelisi olarak aranan, yaralama ve kasten öldürme suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E.'nin bulunduğu adresi tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. Evin etrafında geniş güvenlik önlemi alan emniyet güçlerini gören E.E. teslim olmadı. Elinde silahla pencereden "gelmeyin yoksa kafama sıkarım" şeklinde bağırarak teslim olmayı reddedince bölgeye Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Bir süre bekleyen şahıs daha sonra kendisi polise teslim oldu.

Gözaltına alınan E.E.'nin kasten yaralama, tehdit, hırsızlık gibi suçlar başta olmak üzere 17 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilecek. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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