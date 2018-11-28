Şanlıurfa
'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü
ilçesine bağlı Merkez
ve Çankaya
mahalleleri ile Haliliye
ilçesine bağlı Osmangazi
ve Veysel Karani
mahallelerindeki is yerlerinin kilitlerini kırarak sigara çalan 2 kişi güvenlik kameralarından kaçamadı. İş yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kameralara yakalanan şahısların kimliklerini belirledi. Geniş çaplı çalışma sonucunda isimlerinin M.E.D. ve R.B. olduğu belirlenen şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis
baskınında şahısların iş yerlerinden çalmış oldukları sigaralar de ele geçirildi. - ŞANLIURFA
Karaköprü,Şanlıurfa
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:07