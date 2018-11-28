Önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı...Hırsızlık anları kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da girdikleri işyerlerinden hırsızlık yapan 2 arkadaş, son işlerinde önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. Şanlıurfa
'nın Karaköprü
ilçesine bağlı Merkez
ve Çankaya
Mahallesi'nde Haliliye
ilçesine bağlı Osmangazi
ve Veysel Karani
Mahallesi'ndeki iş yeri kilitlerini kırarak, sigara çalan 2 arkadaş son işlerinde güvenlik kameralarından kaçamadı. İş yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kameralara yakalanan şahısların kimliklerini belirledi. Ganiş çaplı çalışma sonucunda M.E.D ve R.B olduğunu belirlenen şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Polis
baskınında şahısların iş yerlerinden çalmış oldukları sigaralar de ele geçirildi.
Karaköprü,Şanlıurfa
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:50