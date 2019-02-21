Önce Hastalarına Sonra "Ultra Maratona" Koşuyor

EMRAH GÖKMEN - Malatya
'da hayatı boyunca sporla iç içe yaşayan 19 yıllık hemşire Eda Kınacı, katıldığı ultra maratonlarda birçok başarıya imza attı.
Çocukluğundan beri yüzmeden bisiklet ve kick boksa kadar birçok spor dalıyla amatör olarak ilgilenen Eda Kınacı (39), hemşire olduktan sonra koşuya merak sardı.
Ardından ultra maratonla tanışan Kınacı, bu zamana kadar yarışlarda birçok başarı elde etti.
Kınacı, Çekmeköy
Çamur Maratonu'nda 30 kilometrede üçüncü, Sapanca
Ultra Maratonu'nda 30 kilometre birinci, 5. Frig Vadileri Ultra Maratonu'nda 54 kilometrelik etapta birinci, İda Ultra Maraton'unda 62 kilometrelik parkurda genel klasmanda ikinci oldu.
Eda Kınacı, bu yıl Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde düzenlenen 71,1 kilometrelik parkuru 9 saat 59 dakikada tamamlayarak altın madalyayı göğüsledi.
Öte yandan, hemşirelik görevini sürdürürken İnönü Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesini kazanan Kınacı, buradaki lisans eğitiminin ardından yüksek lisansını da tamamladı.
Halen fakültede "spor ve sağlık" üzerine doktorasına devam eden Kınacı, gönül verdiği hemşireliği de aksatmıyor. Kınacı, spor sayesinde Arapgir
Devlet Hastanesindeki hastalarının yardımına "daha hızlı koştuğunu" belirtiyor.
"Hemşirelik ve koşu bir arada çok iyi gidiyor"
Hemşirelik mesleğini 19 yıldır sürdüren Kınacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koşuyla tanışana kadar birçok spor dalıyla ilgilendiğini söyledi.
Koşuyla tanıştıktan sonra bu branşta yoğunlaştığını anlatan Kınacı, koşmaya kısa mesafelerle başladığını belirtti.
Kınacı, "Katıldığım ilk yarış 3 kilometreydi. Nefes nefeseydim, neredeyse yıkılacaktım. Zamanla kilometreleri üst üste koyarak devam ettiğinizde iş daha farklı boyuta varıyor. Şu an mesela 60 kilometre koşuyorum ama 3 kilometredeki gibi nefes nefese
kalmıyorum." ifadelerini kullandı.
Hemşirelik ve koşunun bir arada çok iyi gittiğini vurgulayan Kınacı, "Hastalara yardımcı olmak istiyorsanız hızlı olmak zorundasınız. İnsanların çağrılarına daha çabuk kulak vermek gerekiyor. Spor yapmam, beni iş yerimde de pozitif kılıyor. Spor, olumsuz şeylerle karşılaştığınızda onlarla baş etme gücü de veriyor." dedi.
Kadınların sporda da çok başarılı olduğunu dile getiren Kınacı, şunları kaydetti:
"Yalnızca biraz rol model eksiğimiz var. Gittiğim bir parkurda koşuya başlıyorum. 400 metreden sonra bir bakıyorum etrafımda bana eşlik edenler var. Özellikle de kadınlar çok fazla. Onlar sadece rol model görmek istiyor. Orada koşan birisi varsa 'Burada koşuluyor' deyip onlar da katılıyor."
Malatya, Güncel
Kaynak: AA