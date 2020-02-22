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Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde Remzi A., yere yatırdığı büyükbaş hayvanını 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurduktan sonra kesti.

22.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:09Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti
SAKARYA'nın ilçesinde Remzi A., yere yatırdığı büyükbaş hayvanını 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurduktan sonra kesti. O anlar ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karapürçek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı büyükbaş hayvanını önce yere yatırdı, ardından da elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek vurmaya başladı. Remzi A. bu sırada tartıştığı eşine de küfretti. Yaşanan bu anlar Remzi A.'nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Remzi A., daha sonra hayvanı kesti.


- Sakarya

Karapürçek, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

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