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Önce kadın meslektaşını sonra kendini vurdu

Önce kadın meslektaşını sonra kendini vurdu Bursa'da özel güvenlik görevlisi önce bir kadını silahla vurdu, daha sonra kendisini silahla yaraladı.

23.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:32
Önce kadın meslektaşını sonra kendini vurdu
BURSA - Bursa 'da özel güvenlik görevlisi önce bir kadını silahla vurdu, daha sonra kendisini silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Gemlik Serbest Bölgede bir fabrikada meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman K, meslektaşı Özlem M'yi silahla vurdu. Osman K. daha sonra kendini yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Özlem M. ve Osman K. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. polisin olayla alakalı araştırması sürüyor. Önce kadın meslektaşını sonra kendini vurdu

Kaynak: İHA

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Önce kadın meslektaşını sonra kendini vurdu
Etiketler : Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

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