Kumluca
'da, İçişleri Bakanlığınca trafik konusunda toplumsal bilinç oluşturma hedefiyle hazırlanan Önce Kendimiz Sonra Hepimiz İçin Projesi uygulamaya konuldu.
Önce Kendimiz Sonra Hepimiz İçin Projesi ile Kumluca'da trafik kurallarına uyan, trafikte saygıyı esas alan, trafikte karşısındakinin haklarına dikkat eden, saygılı, hoşgörülü bireyler yetiştirilecek.
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan proje, Kumluca ilçesinde kaymakamlık, belediye, ilçe emniyet ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği ve sponsor kuruluşların desteğiyle başlatıldı.
Projenin başlatılması dolayısıyla Kumluca Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde tören düzenlendi.
Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan
, törende yaptığı konuşmada, proje sonunda öğrencilerin ve sürücülerin çevrelerindeki insanlara karşı duyarlılıklarının yükselmesi, trafik kurallarına uymanın önemi ve trafikte saygının daha çok farkına varılmasının beklendiğini söyledi.
Verilen eğitimler sonunda küçük öğrencilerin şoför koltuğunda oturan anne ve babalarını veya başka sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarmalarının amaçlandığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığı'mızın başlattığı Önce Kendimiz Sonra Hepimiz İçin Projesi kapsamında ilçemizde 3-6 yaş aralığındaki öğrencilerimize uygulamalı trafik eğitimleri verilecek. Eğitimlerde trafik kuralları konusunda bilinçli bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor. Projemiz 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek."
Konuşmanın ardından proje kapsamında Kumluca Anaokulu bahçesinde bulunan özel trafik pistinde çocuklara ilk uygulama eğitimi verildi.
Törene, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin ve okul müdürleri de katıldı.
Kumluca
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:42