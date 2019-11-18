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Önce kitap okuyorlar, sonra antrenman yapıyorlar

Trabzon'un Akçaabat Belediyesince açılan ve faaliyetlerine devam eden Futbol Okulu'nda öğrencileri kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek için antrenmana başlamadan önce 10 dakika kitap okuyorlar.

18.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:41Önce kitap okuyorlar, sonra antrenman yapıyorlar
Trabzon'un Akçaabat Belediyesince açılan ve faaliyetlerine devam eden Futbol Okulu'nda öğrencileri kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek için antrenmana başlamadan önce 10 dakika kitap okuyorlar.

Çeşitli branşlarda ve yaşlardaki öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde önce zihinlerini ardından da bedenlerini çalıştırıyorlar.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 150 öğrencisi bulunan Futbol Okulunda yapılan bu uygulama sporun yanında eğitime de önem verildiğinin bir göstergesi. Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kitap okuma alışkanlığının öğrencilerin hem eğitim hayatına hem de spor hayatına önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi. Ekim "Amacımız gençlerin bedensel eğitimlerinin yanı sıra ruhsal ve zihinsel eğitimlerine de destek olmak. Antrenman öncesi gençlere kitap okutarak onlara bu alışkanlığı kazandırmak veonların kelime dağarcığını arttırarak ufuklarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri, tam donanımlı hayata hazırlanmaları, vatanı ve milletini seven bireyler olarak yetişmesinin her şeyden önemli olduğunun bilincindeyiz. Belediyemizin imkanları ölçüsünde gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu alanda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

Spor

Kaynak: İHA

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