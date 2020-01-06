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Önce Kitap Sonra Sinema Keyfi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve IKEA işbirliğiyle Selendi ilçesinde hayata geçirilen 'Çocuk Dostu Alan'da minikler, okudukları kitapların ödülü olarak cep sinemasında hoşça vakit geçiriyor.

06.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:50 Önce Kitap Sonra Sinema Keyfi

Büyükşehir Belediyesinin UNICEF ve IKEA işbirliğiyle 'de hayata geçirdiği 'Çocuk Dostu Alan', minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Selendi MABEM binasında hizmet veren ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan 'Çocuk Dostu Alan', yeni konuklarını ağırladı. Alana gelen minikler, ilk olarak 20 dakika kitap okudu, sonrasında mini sinemada belgeseller ve animasyon filmlerle hoşça vakit geçirdi. Kitap ve sinema keyfinin sonunda minik öğrenciler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.


Selendi, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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