Önce Kızını Sonra Böbreğini Verdi

Kaynak: İHA

Hatay'da 71 yaşındaki Mustafa Cengiz, 12 yıldır tedavi gören damadına böbreğini verdi. Damat Hakan Atmaca kayınbabasından nakledilen böbrekle yeniden hayata tutundu.Dörtyol ilçesinde yaşayan Mustafa Cengiz, 13 yıllık damadı 41 yaşındaki Hakan Atmaca'ya kızı ve torunlarının mutluluğu için ameliyat ile bir böbreğini vererek onun yeniden hayata bağlanmasına vesile oldu.12 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü söyleyen evli ve iki çocuk babası Hakan Atmaca (41) uzun süredir devam eden hastalığı nedeniyle artık diyaliz aşamasına geldiğini belirterek, "İstanbul'da hastanede kayınpederimin yapılan tetkikleri sonucunda böbreğinin bana uyduğunu öğrendik. Hiç düşünmeden bana böbreğini verdi. Hastanedeki tedavimin ardından taburcu oldum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyatımı gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan'a ve ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aileme, çocuklarıma kavuştum. Kayınpederimden Allah razı olsun yüzümüzü güldürdü" dedi.Böbrek nakli olan Atmaca, "Ülkemizde, benim gibi organ nakli bekleyen pek çok hasta görüyoruz hastanelerde. İnsanlarımızdan organlarını bağışlamalarını istiyorum. Çünkü organ bağışı, pek çok insanımızın ve sevdiklerinin yüzünü güldürüyor. Halkımızdan organ bağışına duyarlı olmalarını istiyorum" diyerek organ bağışı vurgusu yaptı.Böbreğini veren kayınbaba Mustafa Cengiz ise bundan 13 yıl önce kızım Aslıhan'ı damadı Hakan ile evlendirdiğini belirterek, "Fakat sonraları damadım böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı. Yıllardır ilaç tedavisi görmekteydi ve iş diyalize kadar dayandı. Baktım kızım üzülüyor, damadım üzülüyor, torunlarımın boynu bükük kalıyor. Onlar mutlu olsunlar yeter ki diyerek damadım için donör olmaya karar verdim. Adana Çukurova Balcalı Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan tanı ve tetkikler sonucu hekimler tarafından donör olmamda bir sakınca olmadığının söylenmesi üzerine İstanbul'da bulunan İstinye Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ameliyat için gün aldık. Yapılan tetkikler neticesinde kan değerlerimiz uyuştu ve böbreğimi verdim. Damadımın, kızımın ve torunlarımın mutluluğu için doktorumuza dedim ki, 13 yıl önce kızımı verdim de, bir böbreğimi mi esirgeyeceğim. Yar karnımı doktor istediğini al dedim" diye konuştu.Sağlık giderleri için kendilerinden hiçbir ücret alınmadığını da belirten kayınpeder Cengiz, "Gittik-geldik, cebimizden hiçbir masrafımız olmadı. Devletimden, sebep olanların hepsinden Allah razı olsun. Çok şükür damadım da hastaneden taburcu olarak yanımıza geldi. Torunlarımın yüzü güldü, bizim yüzümüz güldü, ailelerimiz mutlu olarak bir aradayız" dedi. - HATAY