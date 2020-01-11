Haberler » 3. Sayfa » Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada - Haberler

Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Gaziantep'te cami içerisinde uyuyan evsizlerden biri, özüne kestirdiği ayakkabıları alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda hırsızın çaldığı ayakkabıları koklaması dikkat çekti.

11.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:41Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

'te yattığı camiden cemaatin ayakkabısı çalan hırsız, alacağı ayakkabı önce kokladı, sonra ayağına giyerek kayıplara karıştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde bulunan Dervişiye Camisi'nde meydana gelen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde geceyi geçiren ve kimliği belirsiz şahıs, cami görevlisinin ikazı üzerine yattığı yerden kalkarak, ayakkabıların bulunduğu bölüme yöneldi. Gözüne kestirdiği ayakkabıları alarak koklayan hırsız, daha sonra ayakkabıları giyerek kayıplara karıştı.

CAMİ GÖREVLİSİ YAŞANANLARI ANLATTI

Cami görevlisi Emin Soylu, yaşanan olayı şöyle anlattı: "Olay günü namaz vakti geldiğinde, cami içerisinde uyuyan evsizlerden birini uyandırdım. Ben temizlik yaparken, o kişide ayakkabı giyip gitti. Namaz sonrasında ise dışarı çıkan cemaatten Recep isminde bir kişi, yanıma gelerek ayakkabılarını bulamadığını söyledi. Bir ay içerisinde ikinci kez ayakkabısının çalındığını söyleyince, hemen güvenlik kameralarına baktık. Ayakkabının çalındığını anladık" diye konuştu.

HIRSIZIN HAREKETLERİ ŞAŞIRTTI

Soylu, hırsızın rahat tavırları ve ayakkabıyı almadan önce koklamasının hem kendisini hem de kamera görüntülerini izleyenleri şaşırttığını belirterek, "Kamera görüntülerinde uyandırdığım şahıs, herkes gibi ayakkabılara yöneliyor. Ayakkabılıkta bulunan bir ayakkabıyı alıyor, sonra giymek için yere oturuyor. Bu arada ise ayakkabıları kokluyor, herhalde kokmadığı anlayınca ayakkabıyı giyerek gidiyor. Bu görüntüler bizi hem üzdü hem de düşündürdü. Ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilemedik" diye konuştu.

Öte yandan camide ayakkabısız kalan şahıs, camide bulunan terlikleri giyerek evine dönerken, ayakkabılarını çalan ve kimliği bilinmeyen hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (5)
SAKARYALI HATUN:Ahlak;en güzel dindarlıktır.Ahlak gitti her şey bitti. :((((((
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TAKAVİT:ihdiyaci varmis yani ya bir ayakkabinin apdalimisiniz burda sozum bizim yardim kuruluslarina( diyanette dahil) bu milletten topladiginiz yardimlari afrika arap yarimadasi vesayre dagittik diyorsunuz peki bumilletin fakirine ne verdiniz bu isi yapmak bu adamin ayibi degil bizden toplayipda bize vermeyenlerin ayipi bundan sonra birtek kurus vermem yardim kuruluslarina
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
TÜRKOĞLU:İnsanlarda din iman, Allah korkusu kalmamış.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
DADAŞIMMM:OKADAR ZAVALLIKI AYAKKABI KOKUSUNAAAA KADAR DÜŞMÜŞ. . . . ZAVALLI. . . GİT BABAYİGİT GİBİİİ CALIŞ ANINTERİ OLSUN. . . . . .
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
232:ahahahah aw
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:02  Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu - Haberler
13:01  Jandarmadan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma operasyonu - Haberler
13:00  Davraz'da kayakçılar JAK timine emanet - Haberler
12:59  Irak Başbakanı Abdulmehdi, Kürt yetkililerle siyasi krizi görüşmek üzere Erbil'de - Haberler
12:59  İzmir'de belediyeye ait çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı - Haberler
12:46  Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! - Haberler
12:04  Son dakika: ABD, Irak'ın "Askerlerinizi çekin" talebini reddetti - Haberler
12:04  Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı - Haberler
11:17  Önce kokladı, sonra çaldı! Camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada - Haberler
10:10  İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderiyor - Haberler
11.01.2020 13:10:47