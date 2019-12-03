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Önce kombiyi söktüler sonra bekçiye bıçak çekip kaçtılar

Konya'da villaların bulunduğu siteye giren iki şüpheli, bir villadan kombi çaldıktan sonra site bekçisine bıçak çekerek kaçtı.

03.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:05Önce kombiyi söktüler sonra bekçiye bıçak çekip kaçtılar
'da villaların bulunduğu siteye giren iki şüpheli, bir villadan kombi çaldıktan sonra site bekçisine bıçak çekerek kaçtı. İki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez ilçesi Mahallesi Kader Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki villaların bulunduğu sitede bekçilik yapan Nazif Dölek, sitenin bahçesinden tüp değiştirmek üzere evine gitti. Dölek, tüpü değiştirerek siteye döndüğü sırada, sitenin önünde bir araç olduğunu fark etti. Nazif Dölek, site kapısına gelerek içeriye girdiği sırada kombiyi söken şahıslarla karşılaştı. Şahısların kucağındaki kombiyi almak isteyen Nazif Dölek'e şahıslardan birisi bıçak çekerek Dölek'i kendilerinden uzaklaştırırken, şahıslar olay yerinde kendilerini bekleyen araca binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri binada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mahallede geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Nazif Dölek'in verdiği eşkallerde tespit edilen bir otomobili durduran ekipler, şahısların kimlik sorgulamasını yaparak araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta evden sökülen kombi bulundu. Burada gözaltına alınan E.K. (24) ve K.B. (22) ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Site bekçisi Nazif Dölek, "Tüp değiştirmek için kendi yerime geçtim. Tüp alıp geldiğim sırada baktım burada arabayı gördüm. Bunlar kim ne oluyor derken baktım kombiyi götürüyorlardı. Ben bu şahısları yakaladım ama bunlar bana bıçak falan çekti. Ben de hemen durumu polis ekiplerine bildirdim" şeklinde konuştu. - KONYA

Selçuklu, Buhara, Polis, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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