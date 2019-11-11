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Önce konuştu, sonra mermi yağdırdı

- Önce konuştu, sonra mermi yağdırdı Milas'ta bir iş yerine silahla saldırı düzenlendi.

11.11.2019 20:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:18
- Önce konuştu, sonra mermi yağdırdı
'ta bir iş yerine silahla saldırı düzenlendi. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.
MUĞLA - Milas'ın 23 Nisan Bulvarında bulunan bir işyerine konuşmak için giden D. K., işyeri sahibiyle aralarında olan husumet yüzünden tartıştı. D.K. işyerinden çıktıktan sonra kapı önünde bulunan araçtan aldığı silahla arka arkaya ateş açmasının ardından olay yerinden uzaklaştı.
Yoğun trafik akışının olduğu ve iş çıkışı nedeniyle yayaların da kullandığı bir güzergah olan bölgedeki silah seslerini duyanlar sağa sola kaçmaya başladı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Bölgede olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre 7 boş kovan bulundu. Akkent Karakolu'na götürülen D.K. ifade işlemleri devam ederken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Önce konuştu, sonra mermi yağdırdı

23 Nisan, Milas, Yerel

Kaynak: İHA


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