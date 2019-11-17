Haberler » Güncel » Önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın öldü - Haber

Önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

17.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:39
'nın ilçesinde önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
H.D'nin kullandığı 07 HRC 84 plakalı motosiklet, Kadıpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a (66) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan kadına sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil çarptı. Daban, olay yerinde hayatını kaybederken motosikletin sürücüsü de ağır yaralandı.
sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Daban'ın cenazesi ise Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.
Bu arada, kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın öldü

Motosiklet, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:02 Çubuk'ta sporcular aileleriyle fidan dikti
19:00 Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3'ü ağır, 10 yaralı
18:56 Samsun'da Nebiyan Doğa Festivali sona erdi
18:54 İslami Cihad'dan Netanyahu'ya "ateşkesle oyun oynama" uyarısı
18:52 Pendik'te pompalı tüfekle 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
17.11.2019 19:03:09