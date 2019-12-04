Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı

Konya'da, namaz kılmak için camiye giden kişi, namazı kıldıktan sonra imamın odasına girerek cep telefonunu çaldı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Camii'nde meydana geldi.
Camiye gelen kimliği belirsiz bir kişi, imam ve cemaatle birlikte ikindi namazını kılmaya başladı. Namaz devam ederken, şüpheli, imamın odasına gidip telefonunu çaldı.
Telefonu çalan şüpheli kaçarken, bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.
"ÖNCE NAMAZA BAŞLIYOR, SONRA TELEFON ÇALIYOR"
İmam Abdurrahman İlhan, "İkindi namazının ezanını okudum. Sünneti kıldık. Sünnetten sonra farza durduk. Farzın ikinci rekatında baktım imam odası açıldı. Kilitli odaydı. Aklıma da geldi hırsız girdiği. Farzı kıldıktan sonra baktım telefon yok. Önce namaza başlıyor, sonra odaya gidip telefonu alıyor" dedi.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.