Önce Öğrendiler Sonra Uyguladılar

Tepebaşı
Belediyesi tarafından düzenlenen budama eğitimine katılan 31 vatandaş, edindikleri bilgileri pratik yaparak uygulama şansı buldu.
Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Meyve Bahçesi ve Bağlarda Budama Teknikleri' eğitimi yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal
Paşa Belde Evi'nde kadınlardan gelen talep üzerine gerçekleştirilen eğitime 31 vatandaş katıldı. Kursiyerler ilk olarak meyvecilikte fidan seçimi ve bahçe tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama tekniği, zamanlarına göre budamalar, meyve ağaçlarında dal şekilleri, budama sistemleri, modern bahçecilikte telli terbiye sistemleri, bağcılıkta budama, gençleştirme budaması gibi konularda eğitim aldı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
da vatandaşların katılımı ile gerçekleşen eğitimleri izleyerek bilgiler aldı ve katılımcılara başarı dileklerini iletti. 31 kursiyere gerçekleşen eğitimin ardından katılım belgesi de takdim edildi. Budama üzerine teorik eğitimlerin ardından gerçekleşen örnek bahçe gezisi ve budama uygulaması ile de kursiyerler öğrendiklerini pratiğe geçirme şansı buldu. Vatandaşlar, düzenlenen eğitimden ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:00