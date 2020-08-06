Önce otomobil çaldılar, sonra çaldıkları araçla gasp yaptılar

Gaziantep'te önce bir otomobil çalan, sonra da çaldıkları araçla iki ayrı gasp olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen oto hırsızlığı ve oto ile gasp olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, önce bir otomobil çalan ve sonra da çaldıkları araçla 2 ayrı gasp olayına karışan İ.H.T., M.K. ve İ.A.Y. isimli üç şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların, çaldıkları araçla ve ellerindeki tüfekle gasp yapma anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edildikten sonra yakalanan şüpheli şahıslar, adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP