Haberler » Güncel » Önce otomobile, ardından yol kenarında yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Haber

Önce otomobile, ardından yol kenarında yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen bir otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen kişiye çarptı.

21.02.2020 22:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:55Önce otomobile, ardından yol kenarında yürüyen kişiye çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen bir otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Yusuf Meral yönetimindeki 78 AG 045 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı istikametten gelen Yunus Başaran'ın kullandığı 37 HH 865 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında yürüyen Özgür Ünal'a çarptı. Kazada, Meral'in kullandığı otomobilde bulunan Ünal Baltacı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Özgür Ünal, Yusuf Meral, Yunus Başaran ve Sinan Civelek, çevredekiler ve sağlık ekiplerince yolun karşısında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Sinan Civelek ve Yusuf Meral özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yusuf Meral, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
22.02.2020 00:36:37