Haberler » Güncel » Önce park halindeki otomobile sonra kaldırıma çarptı - Haber

Önce park halindeki otomobile sonra kaldırıma çarptı

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile ardından kaldırımdaki ağaca çarptı.

02.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:05 Önce park halindeki otomobile sonra kaldırıma çarptı

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza anı, mobese kamerasınca anbean kaydedildi. 

Afyonkarahisar'da, aralık ayında meydana gelen kazanın mobese kamerası görüntüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülere göre, caddede giden sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağ tarafında park halindeki otomobile ardından sol tarafta kaldırımdaki ağaca çarparak, durdu. Kazada yaralanan olmadı. 



Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46   Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Haber
17:46   Aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti - Haber
17:45   Günün Özeti - Haber
17:45   Libya tezkeresi kabul edildi - Haber
17:40   Dodurga'ya spor kompleks alanı - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
2.01.2020 17:51:46