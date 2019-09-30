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Önce piknik sonra temizlik yaptılar

Sungurlu Gençlik Merkezine gelen gençler Boğazkale İbikçam mesire alanında piknik, doğa yürüyüşü ve akabinde mesire alanı ve çevresinde çevre temizliği faaliyeti yaptı.

30.09.2019 11:02Önce piknik sonra temizlik yaptılar
Sungurlu Gençlik Merkezine gelen gençler Boğazkale İbikçam mesire alanında piknik, doğa yürüyüşü ve akabinde mesire alanı ve çevresinde çevre temizliği faaliyeti yaptı.

Sungurlu Gençlik Merkezi yetkilileri ve gençler yararlı bir etkinlik yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylerken, bir yandan da halkın bilinçsizliğinin doğaya verdiği zararı görerek üzüldüklerini belirttiler.

Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat Buğdaylı, "Bu etkinlikler dönüşünde Boğazkale ilçemizdeki ören yeri ve tarihi yerleri gezerek dolu dolu güzel bir gün geçirdik" dedi.

En güzel temizlik kirletmemektir diyen Gençlik Merkezi Müdürü Buğdaylı, emeklerinden dolayı gençlere ve Gençlik Merkezi personeline teşekkür etti. - ÇORUM

Boğazkale, Sungurlu, Güncel

Kaynak: İHA

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