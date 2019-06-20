20.06.2019 23:16
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Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi

Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Beyhan (34) evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Beyhan (34) evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekipleri de sevk edilirken, Beyhan'ın teslim olması konusu ikna etme çabaları sürüyor.
Olay, bu akşam 19.30 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Beyhan, pompalı tüfekle evinin balkondan çevreye ateş açtı. Panik ve korku yaşayan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Ahmet Beyhan, evin içerisine girerek kendini oraya kilitledi. Beyhan'ın ikna olmaması üzerine bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri sevk edilirken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerinin Beyhan'ı ikna çabaları devam ediyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
Gemlik, Bursa, Güncel

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