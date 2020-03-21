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Önce sağlık, önce temizlik

Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kamu kurumları ve öğrenci yurtlarında da çalışmalar gerçekleştirirken sağlık kuruluşlarının çevresinde de ilaçlı suyla yıkama yaptı.

21.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:53
Önce sağlık, önce temizlik
Korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kamu kurumları ve öğrenci yurtlarında da çalışmalar gerçekleştirirken sağlık kuruluşlarının çevresinde de ilaçlı suyla yıkama yaptı.

Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Aziz Bayraktar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda hizmet binalarının her noktası ekipler tarafından dezenfekte edildi. Olası virüs tehdidinin önüne geçmek için çalışan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sağlık merkezlerinin temizlik çalışmalarını da sıklaştırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak yürütülen temizlik ve çöp toplama faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda özellikle de Hastane, Sağlık Ocağı, Toplum Sağlık Merkezi ve Dispanserlerin giriş, çıkış ve bahçelerini ilaçlı suyla yıkadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

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